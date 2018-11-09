Коли ж зима?

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10 ноября 2018 | 10:22
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У Першотравенську поховали школяра, що покінчив життя самогубством09 ноября 2018 16:56
Трагедія на Дніпропетровщині. Учень однієї зі шкіл Першотравенська вистрелив собі у голову з саморобної зброї.
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