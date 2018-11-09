11 канал
10 ноября 2018 | 10:22

У Першотравенську поховали школяра, що покінчив життя самогубством У Першотравенську поховали школяра, що покінчив життя самогубством

09 ноября 2018 16:56

Трагедія на Дніпропетровщині. Учень однієї зі шкіл Першотравенська вистрелив собі у голову з саморобної зброї.
18:04На Титова батареї подекуди й досі холодні. Потерпає і школа № 89
17:53Вийшла з автобуса і ледь не втратила ногу
17:09Коли ж зима?
15:52В дніпровській школі № 14 масово захворіли учні
17:56Художній музей пропонує нову виставку
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

У Дніпрі написали радіодиктант національної єдності

09 ноября 2018 17:01

Його традиційно присвячують дню української писемності та мови. Диктант вже став не просто перевіркою на грамотність, а своєрідним національним флешмобом. Його мета — єднання навколо рідної мови. Тож географія учасників не обмежується лише українськими містами. Листи на перевірку надсилають і слухачі з-за кордону. До центральної міської бібліотеки з самого ранку сходяться усі бажаючі приєднатися до національного флешмобу. Серед них — І Василь Дудко. Чоловік відклав усі свої справи і вирішив долучитися до написання радіодиктанту. Зізнається — для нього це не просто перевірка на грамотність. Перш за все — єднання навколо мови. Але напередодні диктанту підручники з мови таки погортав. А ось Марія Іванівна, яка теж прийшла писати диктант, у своїх силах ані трохи не сумнівається. Диктант починається рівно об 11—30. У тексті немає авторських знаків чи суперечливих орфограм — запевняли напередодні радіодиктанту куратори акції. Радили бути чесними, перш за все з самим собою. Та під час написання не заглядати у словники чи консультуватися з філологами. Наші учасники — один в одного не списували, шпаргалками не користувались. І написати встигли, і себе на помилки перевірити — діляться одразу після радіодиктанту його учасники. Аудіоверсія диктанту буде одразу розміщена на сайті Українського радіо. Тож кожен бажаючий зможе написати текст у зручний для себе час. Торік свої диктанти на перевірку відправили майже 29 тисяч учасників. Переможцями ж стали -123 учасника.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 8 С°

Ветер: 1,94 м/с

Ночью

Температура: -1 С°

Ветер: 1,94 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   31.65
 RUB   0.42
 USD   27.89
10:00Перевоплощение
10:50Просто собака
11:20Бюджетный отдых
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2018 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+