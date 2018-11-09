



У Дніпрі написали радіодиктант національної єдності Його традиційно присвячують дню української писемності та мови. Диктант вже став не просто перевіркою на грамотність, а своєрідним національним флешмобом. Його мета — єднання навколо рідної мови. Тож географія учасників не обмежується лише українськими містами. Листи на перевірку надсилають і слухачі з-за кордону. До центральної міської бібліотеки з самого ранку сходяться усі бажаючі приєднатися до національного флешмобу. Серед них — І Василь Дудко. Чоловік відклав усі свої справи і вирішив долучитися до написання радіодиктанту. Зізнається — для нього це не просто перевірка на грамотність. Перш за все — єднання навколо мови. Але напередодні диктанту підручники з мови таки погортав. А ось Марія Іванівна, яка теж прийшла писати диктант, у своїх силах ані трохи не сумнівається. Диктант починається рівно об 11—30. У тексті немає авторських знаків чи суперечливих орфограм — запевняли напередодні радіодиктанту куратори акції. Радили бути чесними, перш за все з самим собою. Та під час написання не заглядати у словники чи консультуватися з філологами. Наші учасники — один в одного не списували, шпаргалками не користувались. І написати встигли, і себе на помилки перевірити — діляться одразу після радіодиктанту його учасники. Аудіоверсія диктанту буде одразу розміщена на сайті Українського радіо. Тож кожен бажаючий зможе написати текст у зручний для себе час. Торік свої диктанти на перевірку відправили майже 29 тисяч учасників. Переможцями ж стали -123 учасника.

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