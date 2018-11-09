



У Першотравенську поховали школяра, що покінчив життя самогубством Трагедія на Дніпропетровщині. Учень однієї зі шкіл Першотравенська вистрелив собі у голову з саморобної зброї. Юнака одразу шпиталізували до лікарні, але від отриманого поранення він загинув. Що могло підштовхнути шістнадцятирічного школяра до самогубства — дивіться далі у сюжеті. «Трагедія сталася ось у цьому будинку. Учень 11 класу вистрілив собі у голову з саморобного пістолета. Першим юнака знайшов батько, який ввечері повернувся з роботи. Шістнадцятирічний Еріх був єдиною дитиною у сім’ї. Сусіди розповідають — юнак завжди був у гарному настрої та допомагав сусідам. Трагедія сталася в четвер після уроків. Хлопець попрощався з друзями та пішов додому. Вони останні, хто бачив Еріха живим. Батько ж знайшов сина вже ввечері, без свідомості, з тяжким пораненням голови. А поряд — перероблений зі стартового на бойовий — пістолет. Одразу викликав швидку, але врятувати хлопця не вдалось. У школі не розуміють, що могли підштовхнути парубка на такий вчинок. Юнак захоплювався спортом, полюбляв читати та вирощувати рослини. Однак друзів мав не багато. Також захоплювався комп’ютерними іграми. Правоохоронці вже порушили кримінальне провадження за статтею самогубство. З кімнати Еріха вилучили комп’ютер — аби перевірити чи не причетні до справи так звані групи смерті. Одне з головних запитань — звідки до юнака потрапила зброя та хто міг перетворити пістолет для спортивних змагань у знаряддя для вбивства. Поховали школяра сьогодні на місцевому цвинтарі. З початку поточного року в нашій області зафіксовано 12 фактів самогубства серед неповнолітніх.

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