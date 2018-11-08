



Художній музей пропонує нову виставку Перед відвідувачами постають акварелі нікопольського художника Марка Продана. Але це лише єдина сторона творчості вісімдесяти п’ятирічного автора виставки. Друга частина експозиції — колекція ікон. Художній музей готував виставку півроку, і зараз присвятив її ювілею митця і Дню працівників культури України. Разом з автором виставки з його рідного Нікополя приїхало багато людей. Кажуть, таких художників, як Марк Продан в країні по пальцях однієї руки перерахувати можна. Тому радіють увазі до свого земляка. Він же ставиться до поздоровлень філософськи. Художник пишається своєю роботою, бо дивитися не стільки навколо, скільки всередину себе можуть лише святі. Образи ікон особливо цікавлять Марка Дмитровича. Він збирає колекцію сакральних творів вже давно. Їхня різноманітність дивує. Афонські, північно — слов’янські, палехські, мстерські, з італійським впливом, народні українські. Колекціонер знаходив їх, купував, рятував, відновлював. Марк Продан сам зробив чотири іконостаси для храмів Нікополя, створив школу іконопису. Навчив сина майстерності, а той вже має своїх учнів. Музей готував подвійну виставку з акварельних та колекційних творів майже півроку. Куратори знають, що багато відвідувачів вперше їх побачать, тому важливо правильно піднести. Святі дивляться у душу. Художник, який вважає себе земною людиною, має багато працювати, щоб пізнати життя. Це не втомлюючись робить вісімдесяти п’ятирічний митець з Нікополя Марк Дмитрович Продан. Виставка акварелей та колекції ікон Марка Продана працює в художньому музеї до 16 грудня.

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