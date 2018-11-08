



Щороку в Україні на 20% зростає об’єм фальшивих грошей Як правило, підробляють купюри великого номіналу, кажуть експерти, інакше шахраям економічно не вигідно. Аби не потрапити в неприємну ситуацію, радять не купувати валюту на руках чи у сумнівних обмінниках. А йти до банківських установ. Адже відрізнити якісну підробку від справжніх грошей буває дуже важко. У разі, якщо ж фальшива купюра потрапила до ваших рук, треба діяти за чіткими правилами. А саме — не намагатися такі гроші збути, а викликати правоохоронні органи.

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