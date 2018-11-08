11 канал
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Спроба самогубства підлітка Спроба самогубства підлітка

08 ноября 2018 17:36

Вчора ввечері у Дніпрі мати знайшла одинадцятирічного сина із зашморгом на шиї. На щастя, живого.
17:56Художній музей пропонує нову виставку
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Діти в школах продовжують мерзнути

08 ноября 2018 17:45

Батареї не потеплішали ні на градус. Одинадцятий канал продовжує слідкувати за стартом опалювального сезону у Дніпрі. Повноцінно початися він не може вже понад два тижні. Чиновники пообіцяли: з цього понеділка у всіх школах нарешті буде тепло. Попри це, діти в різних районах міста — продовжують мерзнути.

Школа номер дев’ять — самий центр міст. Батареї тут холодні із початку опалювального сезону. Батьки учнів обурені! Навіть з увімкненими обігрівачами — діти мерзнуть. Школа опалюється газом. Керівництво пояснює: омріяного тепла немає, бо лічильники забрали на перевірку й блакитне паливо їм не надходить. А поки в дітей скорочені уроки. Батьки й гадки не мають — чому лічильники перевіряють саме зараз, під час навчального процесу. Коментувати ситуацію телефоном у ДніпроГазі відмовились. А це вже Чечелівський район Дніпра. Школа № 15. Тут батареї ще холодні, тож в пригоді — теж обігрівачі. Тільки завдяки цьому у класах вісімнадцять градусів — це нижня межа санітарної норми. Діти вже почали хворіти. На час холоднечі тривалість занять теж скоротили. Потеплішати батареї мають найближчим часом. А це — школа № 16 у центральному районі міста. Тут батареї відносно теплі ще з початку тижня. Без будь-яких обігрівачів у класах на термометрі норма, 18 градусів тепла. Щоправда, у коридорах — значно прохолодніше. Вчора чиновники вкотре пообіцяли: у лікарнях, школах, дитсадках, та житлових будинках тепло з’явиться до п’ятниці. Тож якщо ж завтра у вашій квартирі все ще пануватиме холод — звертайтеся до редакції новин одинадцятого каналу. Контактний телефон — на екранах. (0562) 38—95-11

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