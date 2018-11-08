11 канал
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Спроба самогубства підлітка Спроба самогубства підлітка

08 ноября 2018 17:36

Вчора ввечері у Дніпрі мати знайшла одинадцятирічного сина із зашморгом на шиї. На щастя, живого.
17:56Художній музей пропонує нову виставку
17:52Щороку в Україні на 20% зростає об’єм фальшивих грошей
17:45Діти в школах продовжують мерзнути
17:34Дорожчає хліб
17:50В десять років — вже винахідник!
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Знайдені боєприпаси часів Другої світової

08 ноября 2018 17:43

Два застарілі боєприпаси знайшли у різних частинах Дніпропетровщини в один день. Шостого листопада в Орлівщині чоловік на власному городі викопав гранату. А на березі Самари у Павлоградському районі рибалка знайшов ще один небезпечний предмет. Ним виявилась авіаційна бомба вагою в десять кілограмів. Обидва боєприпаси успішно знешкодили піротехніки.

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