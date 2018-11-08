11 канал
9 ноября 2018 | 13:21

Дорожчає хліб Дорожчає хліб

08 ноября 2018 17:34

Подекуди зростання відбувалося поступове, а хтось з виробників тримався до останнього й підняв вартість основного соціального продукту одним ривком.

17:56Художній музей пропонує нову виставку
17:52Щороку в Україні на 20% зростає об’єм фальшивих грошей
17:45Діти в школах продовжують мерзнути
17:43Знайдені боєприпаси часів Другої світової
17:50В десять років — вже винахідник!
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Спроба самогубства підлітка

08 ноября 2018 17:36

Вчора ввечері у Дніпрі мати знайшла одинадцятирічного сина із зашморгом на шиї. На щастя, живого. В лікарню хлопчика доправила у вкрай тяжкому стані. Він і зараз в реанімації. Батьки дитини шоковані. За справу взялася поліція — розглядають всі версії, у першу чергу — спробу самогубства.

Самогубство або нещасний випадок — такі версії наразі розглядає поліція. Подія сталася близько десятої вечора. Мати знайшла дитину із зашморгом на спортивній стінці у квартирі. Передсмертної записки поруч не було, про наміри накласти на себе руки — хлопчик нікому ніколи не казав. Відпрацьовуючи версії, правоохоронці відправились до школи, Прагнули з’ясувати: чи могло в закладі відбутися щось таке, що підштовхнуло хлопчика накласти на себе руки. Там запевняють: жодних конфліктів ані з однолітками, ані з вчителями у нього не було. В день інциденту поводився як завжди. Наразі хлопчик перебуває в реанімації Обласної дитячої лікарні. Його стан все ще критичний. Відомо, що від реанімаційної палати ні на хвилину не відходять батьки. До речі, в школі їх характеризують як благонадійних. В поле зору поліції родина ніколи раніше не потрапляла. Наразі правоохоронці вирішують, як кваліфікувати подію.

 

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