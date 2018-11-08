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Спроба самогубства підлітка Спроба самогубства підлітка

08 ноября 2018 17:36

Вчора ввечері у Дніпрі мати знайшла одинадцятирічного сина із зашморгом на шиї. На щастя, живого.
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Дорожчає хліб

08 ноября 2018 17:34

Подекуди зростання відбувалося поступове, а хтось з виробників тримався до останнього й підняв вартість основного соціального продукту одним ривком. Сьогодні ціноутворення української паляниці пояснили фермери. Їхні прогнози не дуже втішні — найближчим часом прогнозується ще одна хвиля зростання вартості хлібу. Середня ціна за хлібину із початку року й до осені трималася на рівні до 10 гривень. З вересня збільшилася до одинадцяти, а сьогодні становить приблизно 13 грн. Такі данні дніпровської асоціації фермерів. Подорожчання пояснюють зростанням вартості дизпалива на 30%. До того ж почали випікати хліб з борошна нового врожаю. Ціна на нього теж збільшилася на 25 відсотків. Дорожчає все — дорожчає й хліб — каже продавчиня в кіоску на проспекті Хмельницького. Жінка показує накладну — сьогодні нічого не змінилося. Але нещодавно виробник і дійсно підвищив ціни. Подорожчав увесь асортимент — і білий, і чорний хліб, і випічка. Покупців вже важко здивувати, до зростання вартості продуктів усі давно звикли. Найменше здорожчання торкнулося соціальних сортів хліба, для яких використовується менш якісне борошно. Покупці на такий хліб є. Люди кажуть — соціальний батон не дуже смачний, але їсти можна. У міні-пекарнях також все дорожчає. Тут — свої покупці, свій асортимент й інший ціновий сегмент. Використовують якісне житнє борошно з Західної України. Й ціна на нього поки тримається. Проте є інші видатки. Власниця каже — намагатимуться втримати ціну якомога довше. Проте це ще не кінцеве здорожчання, прогнозують, що на початку 2019-го вартість паляниці становитиме десь 15 гривень.

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