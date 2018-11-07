



В десять років — вже винахідник! Школяр із Дніпра Кирил Благодаров розробив апарат для прибирання космічного сміття. Незважаючі на юний вік, хлопчик перемагає в олімпіадах з астрономії, захоплюється фізикою та 3D моделюванням, а нещодавно брав участь у хакатоні NASA на рівних зі студентами та викладачами. Цікавитися космосом хлопчик став, щойно почав говорити. Зараз захоплюється наукою та готується незабаром скласти конкуренцію самому Ілону Маску. Макет апарату для збору космічного сміття, розроблений школярем, — бачила і Юлія Крива. Вони роздивлялися зірки скрізь, де була можливість: на дачі, біля моря та й просто вдома з вікна. Тепер мапи зоряного неба у кімнаті Кирила Благодарова скрізь. Глобус — на столі, а біля ліжка — карта, що світиться у темряві. Захоплення космосом це не просто хобі юного винахідника. Це рушійна сила, що підштовхує його щодня розвиватися та поповнювати свій багаж знань. А він вже настільки вагомий, що дозволяє Кирилу на рівні зі старшокласниками брати участь в олімпіадах з астрономії. А два роки тому, у вісім, — він переміг на міжобласному фестивалі робототехніки. Представив модель сонячної системи, що рухається. Потім було ще багато конкурсів та перемог, хлопчик закінчив курси з 3D моделювання, пішов навчатися фізики. Граніт науки аж ніяк хлопця не обтяжує. Навпаки, їй він залюбки присвячує увесь вільний час. Навіть сценарій днів народження у хлопця не як в однолітків. Пустощі та ласощі — не приваблюють. Зараз Кирило переймається проблемою космічної екології. Переконаний: якщо не прибирати комічне сміття, за півстоліття кораблі просто не зможуть підкорювати простори Всесвіту. А от апаратів, що здатні впоратися з таким непотребом, каже хлопчик, немає. От він і винайшов власний. Юний винахідник не приховує — його розробку ще треба вдосконалювати. Він охоче прислуховується до порад фахівців. Вони ж йому радять не зволікати та запатентувати власну ідею. Усі починання Кирила охоче підтримує батько. Коли інформації з вітчизняних літературних джерел стає замало, він перекладає для сина наукові статі з англійської. У колекції юного розробника вже є і автографи відомих космонавтів, і провідних авторів, що про них писали. Є навіть бейсболка самого Ілона Маска. Ось так у ній хлопець і працює над власними розробками та ідеями. Та головне, усе що створює юний винахідник, завжди з натхненням. Навіть не виникає сумнівів — космічні апарати з малюнків хлопця, незабаром зможуть підкорити космічний простір та прибрати там усе сміття.

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