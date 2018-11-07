



Завершується будівництво хірургічного корпусу Центру матері та дитини ім. Руднєва Роботи тривають вже два роки й вже за місяць їх буде завершено. Сучасні приміщення, новітнє обладнання та команда молодих та досвідчених фахівців з усієї країни — це особливості хірургічного відділення. А про можливості, як з’являться у лікарів з його появою, далі у сюжеті. Вже за місяць будівництво хірургічного корпусу Центру Матері та дитини ім. Руднєва завершать. Нову шестиповерхову будівлю звели з нуля, на місці старої аварійної дитячої поліклініки. Сучасним у закладі буде усе. Від креативного інтер’єру та зручних меблів, до новітнього обладнання, операційних, та досвідчених фахівців. Подібного хірургічного відділення, кажуть, в Україні поки немає. Після відкриття хірургічного корпусу з’явиться можливість робити операції дітям із вродженими вадами серця у Дніпрі, а не їхати до столиці чи за кордон. Загалом буде шість операційних, де буде усе необхідне для успішного проведення складних хірургічних втручань. У корпусі окрім дитячої хірургії розташовуватиметься ще й приймальне діагностичне відділення з цілодобовим травмпунктом, відділення травматології та ортопедії, хірургії голови та шиї, а також кардіохірургії. Буде місце і для реабілітації: басейн та спортивна зала. Будівництво тривало близько двох років. Загалом на усе витратили близько 300 мільйонів гривень. На відкриття корпусу, розраховують, завітає навіть Президент України, бо важливість цього медзакладу для області та усієї країни дійсно значуща.

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