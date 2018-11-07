



Закордонні паспорти стали оформлювати швидше Більше півмільйона жителів області отримали закордонні паспорти за півтора року — з моменту встановлення безвізового режиму. І хоча кількість бажаючих не зменшилася, паспортні сервіси стали видавати документи вчасно. На звичайний паспорт для виїзду за кордон доведеться чекати 20 днів, тоді як терміновий можна отримати вже за тиждень. Менший ажіотаж супроводжує ID-паспорти, їм віддають перевагу тільки сім відсотків населення області. Отримання такої картки обов’язкове для громадян, що досягли 14-річного віку, цей документ буде дійсний протягом чотирьох років. Обміняти паспорт-книжечку на ID-картку може кожен охочий. Для цього потрібно завітати у відділення паспортного сервісу зі старим документом та ідентифікаційним кодом.

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