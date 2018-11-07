



Забруднювача озера Куряче — знайдено Їм виявився пошкоджений колектор, каналізаційні відходи з якого й потрапляли у водойму через зливовідводи. Наші журналісти декілька днів тому побували на місці і поспілкувались з ремонтною бригадою. Ще тоді місцеві припускали, що аварія пов’язана з екологічним лихом на озері. Нагадаємо, Куряче за декілька днів стало схожим на стічну канаву, а сморід від нечистот розносило на кілометри. Керівництво водоканалу виправдовується — начебто таких аварій не було вже десять років, тож обіцяють, що подібне не повториться!

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