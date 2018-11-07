



Понад 600 машин та мотобайків викрали на Дніпропетровщині тільки цього року Злочинці діють і вдень, і вночі. Крадуть з вулиць, автостоянок, гаражів та навіть з-під камер спостереження! Наразі розкрита лише третина злочинів. То за якими схемами діють грабіжники? Частіше за все автомобілі в Україні викрадають, коли вони припарковані ось так — просто неба, за відсутності камер спостереження чи охорони. Робота грабіжників зазвичай триває не більше п’яти хвилин. Віталій став жертвою автограбіжників просто посеред дня. Його мікроавтобус викрали на ось цій автомийці біля Запорізького шосе. Чоловік припаркував тут авто на час обіду. Віталію не пощастило — його Мерседес угнали буквально з під камери відеоспостереження. Переглядаючи записи чоловік не повірив власним очам. Коли грабіжники відкрили авто, спрацювала сигналізація. Але жодна людина їм не завадила. Завести машину крадії не змогли, тож її банально — відбуксували. Крадіжка сталася півроку тому, та авто не знайшли й досі. У поліції кажуть: наймасовіший спосіб викрадання — за допомогою так званого код-грабера. Найпопулярніші в грабіжників — вітчизняні авто, хоча останнім часом попит зріс й на елітні марки. Поцупити їх буває навіть простіше, бо там встановлена система «вільні руки». Заводиться машина кнопкою, аби її відкрити треба просто мати ключ у кишені. Цим і користуються крадії. Спосіб називається «довга рука». Далі бюджетні авто протягом декількох годин розбирають на запчастини, більш дорогі — ставлять в так звані відстійники, а потім намагаються легалізувати. Тож як убезпечити своє авто — правоохоронці дають нехитрі поради: не залишайте авто на вулиці без нагляду — краще скористатись стоянкою, що охороняється. Коли виходите з машини, слідкуйте, хто знаходиться поряд з вами. За можливості залишайте автомобіль у полі зору камер відеоспостереження. Закривайте машину та забирайте з неї документи навіть, коли вона знаходиться в гаражі. Встановіть протиугінну систему. Спеціалісти кажуть: захистити машину і від код-грабера і від «довгої руки» можна, та за це доведеться заплатити. Для цього одної сигналізації — замало. Радять встановити протиугінний комплекс. Його мінімальна вартість на ринку України — близько десяти тисяч гривень. Додатково можна встановити супутниковий маяк, за яким у випадку викрадення можна буде знайти авто. Його ціна — від трьох тисяч гривень. Та він може й не знадобитися — інші компоненти протиугінного комплексу здатні відлякати крадіїв. З початку року на Дніпропетровщині викрали близько трьох сотень машин, стільки ж — мотобайків. Розкрито лише дві з половиною сотні злочинів. Але далеко не всі власники отримали назад свої автівки. Юристи твердять: це — один з проявів колапсу правової системи. Водіям юристи радять максимально убезпечити своє авто від угону, бо у випадку крадіжки — їм доведеться розраховувати тільки на себе.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



