



Не початок опалювального сезону, а знущання У деяких районах Дніпра й досі — холоднеча. Хоча у міськраді ще тиждень тому обіцяли — тепло ось-ось має бути. Проте станом на сьогоднішній ранок картина така: житломасив Тополя лише мріє про гарячі труби, а в Авіаторському люди із острахом очікують рахунки за світло — адже опалювати приміщення доводиться електроприладами. Наш Єгор Ромахло вирушив у рейд містом аби дізнатись — які ще райони в очікуванні тепла. Щороку опалювальний сезон в Авіаторському, яке відноситься до частини міста, розпочинався вчасно. Тому і люди до холоднечі були не готові. Тетяна Петрівна жаліється — спати у квартирі взагалі доводиться в одязі та під товстезною ковдрою. Місцеві розповідають — нещодавно біля котельні, яка роздає тепло на все Авіаторське — працювали комунальники. Від них люди й дізнатись погані новини. На момент нашого приїзду опалення вже почало з«являтися у тамтешній школі та дитсадку. Тож — на черзі — житлові будинки. А от мешканці проспекту Мазепи й досі мерзнуть. І терпець у людей — вже уривається. Більшість мешканців цих будиночків — пенсіонери. Користуватись обігрівачами люди відмовляються — мовляв, дорого. Тому й температура у квартирах — трохи більша ніж на вулиці. За тепло у будинках відповідає ось ця котельня. На місці — ані душі. Трохи згодом все ж вдається розшукати оператора цього опалювального пункту. Жінка виправдовується — газівники забрали лічильник — на перевірку. А без нього — ніякого опалення. В очікуванні теплих труб і жителі житломасиву Тополя. У деяких будинках — геть немає опалення. Чому опалювальний сезон стартував не скрізь — ми поцікавились у тепловиків. Виявилося, скрізь по місту — начебто багато поривів на теплотрасах. Тому до всіх опалення ще не дійшло. Виправдовуються — мовляв, уже сьогодні усі аварії будуть усунені. А от жителі проспекту Мазепи потрапили у такий собі чорний список ще не підключених котелень. Таких по місту — зо два десятки. Чиновники божаться — вони запрацюють до п’ятниці! Тож у розпорядженні тепловиків — дві доби, аби Дніпро стовідсотково був із теплом! Якщо ж у п«ятницю у вашій квартирі все ж не з’явиться опалення — звертайтеся на гарячу лінію одинадцятого каналу. Контактний телефон — (0562) 38—95-11

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