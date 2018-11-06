



Завершується першій рік роботи INTERPIPE EDUCATION CENTRE Наука і виробництво повинні бути корисними один для одного. З такою метою в Дніпрі, за ініціативою професора Софії Пінчук, створений і працює INTERPIPE EDUCATION CENTRE. Унікальний заклад призначений для поєднання практичного й наукового потенціалів підприємств та вишів. Зараз завершується першій рік активної роботи центру. Триста двадцять учасників програми опановували не лише технологічні процеси, а й секрети мистецтва. Навіть вечір вручення сертифікатів проходив під звуки музики Баха і Моцарта. Квартет та чарівна флейта роблять атмосферу в залі INTERPIPE EDUCATION CENTRE дивовижною. А розповіді мистецтвознавця переносять присутніх в інші час та світи. Перед очима постають картини Боттічеллі, Іванова, скульптури Мікеланджело, загадкові ілюстрації до творів Гоголя. Однак, це не просто культурна програма на честь завершення курсу навчання, а його частина. Засновниця INTERPIPE EDUCATION CENTRE, професор Софія Пінчук, як ніхто розуміє — мистецтво надзвичайно гармонізує спілкування. Це надає імпульс для засвоєння матеріалу з області різних технологій. Протягом першого року триста двадцять учасників за допомогою викладачів Національної металургійної академії, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» та фахівців науково-дослідного центру «Якість» успішно пройшли десять курсів лекцій та практичних занять. Тепер вони добре орієнтуються у всіх технологічних процесах, пов’язаних з діяльністю підприємств Інтерпайп. Більша частина слухачів склала іспити за високими оцінками, отримала сертифікати INTERPIPE EDUCATION CENTRE. Але майже всі вони вирішили на цьому не зупинятися й записались на наступний рік навчання. Наступна програма становитиме двадцять три курси. І від цього стає ще цікавіше, навіть самим організаторам. Автори вже пишуть нові лекції й розробляють маршрути цехами підприємств. Пройшов всього рік, а центр вже серйозно вплинув на взаємодії вишів з підприємствами. Зробив цю роботу системною, значно допоміг зорієнтувати учасників у напрямках спільної роботи. Програми розробляють педагоги, що говорять з інженерами одною мовою. Таке поєднання науки й виробництва отримало назву : «дуальне навчання». Створення оригінальних програм INTERPIPE EDUCATION CENTRE можна порівняти з відкриттями допитливих винахідників. В яких є чітка мета й шляхи розв’язання проблем. До речі, про музику. Цикл наступних культурологічних програм вже запланований. Слухачі курсів чекають їх із нетерпінням, адже з’явиться можливість відвідувати концерти у залі музичної академії. Домовилися розлучитися ненадовго, бо незабаром в INTERPIPE EDUCATION CENTRE розпочнуться нові пізнавальні й практичні курси.

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