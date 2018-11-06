



У Дніпрі стартував Мурал-фест Справжні витвори мистецтва на звичайних багатоповерхівках! Цей вуличний фестиваль проходить у нашому місті вже вдруге. Цьогоріч фасади будинків по всьому Дніпру прикрашатимуть три команди художників — з Кам’янськОго, Запоріжжя та Києва. Фестиваль вуличного мистецтва розпочався лише декілька днів тому, втім вже є перший результат. на одному з будинків на житломасиві Перемога з’явився ось такий мурал. Тут можна побачити Ейфелеву вежу та замріяного заробітчанина. На чужині щастя не знайдеш, кажуть художники з Запоріжжя. Саме тому вирішили зобразити чоловіка, який вирушив шукати кращого життя за кордоном, та все ж невдовзі повернувся додому. Над цим муралом на висоті дев«ятиповерхівки працюють одразу п’ять майстрів. Художники вже наносять завершальні штрихи. Мешканці Перемоги просто у захваті від роботи, та й взагалі ідеї проведення Фестивалю вуличного мистецтва. Мурал-фест 2018 триватиме місяць. За цей час три команди художників створять п’ять муралів в різних куточках Дніпра. Фіналом фестивалю стане спільний малюнок на паркані одного з дитячих будинків. Всі роботи проводяться спонсорським коштом. Наразі розпочалися роботи над ще одним муралом — на вулиці Старокозацькій. Це авторський проект художника з Кам’янського. На фасаді будинку вже вимальовуються жіночі риси. Відомо, що тут буде портрет чарівної Українки з соняшниками. Що ж зобразять на всіх інших муралах — поки зберігають у таємниці. Мовляв, це стане сюрпризом для містян. Обов’язково приємним.

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