





Дніпро впевнено завойовує звання культурної столиці Принаймні так вважають представники міської художньої ради. Підсумки заходів 2018 року, на їхню думку, цілком це підтверджують. З найпомітніших — фестивалі : «Джаз на Дніпрі», «Паппет-фест», міжнародний фестиваль блогерів, авторської пісні імені Галича, проект «Народна філармонія», та проведений вперше «Бук-спейс». Ці заходи проводились в останні три роки і вже стали суперпопулярними. Інші міста вже намагаються повторювати за нами, кажуть в художній раді. З безсумнівних переваг відзначили також підтримку культурних проектів з боку бізнесу.

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