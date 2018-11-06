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Жителі Лівобережного страждають від смороду на озері Куряче Жителі Лівобережного страждають від смороду на озері Куряче

06 ноября 2018 17:29

Через зливовідводи до нього потрапляють каналізаційні стоки. Раніше у водоймі навіть купались та ловили рибу. Зараз це — зона екологічного лиха.

17:43У Дніпрі стартував Мурал-фест
17:37Хибні виклики — головний біль служби швидкої допомоги
17:34У озері Куряче знайшли двох мертвих чоловків
17:09У Кам’янському мерзнуть дитсадки та школи
18:46Унікальну скляну скрипку презентував у Дніпрі відомий музикант
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Дніпро впевнено завойовує звання культурної столиці

Дніпро впевнено завойовує звання культурної столиці

06 ноября 2018 17:39

Принаймні так вважають представники міської художньої ради. Підсумки заходів 2018 року, на їхню думку, цілком це підтверджують. З найпомітніших — фестивалі : «Джаз на Дніпрі», «Паппет-фест», міжнародний фестиваль блогерів, авторської пісні імені Галича, проект «Народна філармонія», та проведений вперше «Бук-спейс». Ці заходи проводились в останні три роки і вже стали суперпопулярними. Інші міста вже намагаються повторювати за нами, кажуть в художній раді. З безсумнівних переваг відзначили також підтримку культурних проектів з боку бізнесу.

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