





Хибні виклики — головний біль служби швидкої допомоги Медики обурюються — почастішали випадки, коли люди викликають бригаду там, де й самі можуть впоратись. Болить вухо, табуретка впала на палець, щось потрапило в око — це далеко не повний список історій, з якими телефонують до швидкої. Останній випадок, який переповнив чашу терпіння — молодик викликав бригаду для людини без свідомості. Таким чином він намагався допомогти своєму собаці. Медики вкотре нагадують жартівникам — хибні виклики можуть вартувати комусь життя.

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