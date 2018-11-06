



Жителі Лівобережного страждають від смороду на озері Куряче Через зливовідводи до нього потрапляють каналізаційні стоки. Раніше у водоймі навіть купались та ловили рибу. Зараз це — зона екологічного лиха. Нечистоти просочуються й до підземних вод та отруюють їх. Як результат — відсутність питної води у колодязях та свердловинах місцевих. Вода з цього каналізаційного стоку і перетворює Куряче на болото. Протягом багатьох років у колись найчистіше озеро міста зливаються тони відходів. Знаходитись біля водойми нереально — адже запах просто виїдає очі. Жителі найближчої до озера вулиці Трансформаторної — обурені. Люди не можуть відкривати вікна у своїх будинках — сморід миттєво заповнює оселю. Місцеві кажуть — колись тут була зона відпочинку. Діти купались в озері, а рибалки завжди мали гарний улов. Однак потім до водойми спрямували зливовідвод з усього житломасиву. Проте до озера незрозуміло звідки потрапляють фекальні води та сміття. Наталія займається проблемою забруднення озера вже десять років. Припускає — це результат незаконного під’єднання до стоку. І такі припущення — не безпідставні. Правозахисниця розповідає сім років тому була подібна ситуація. Тоді винуватця знайшли з іншого боку колектору. Начебто, до озера свої відходи спускав місцевий м’ясокомбінат. Після розслідування злив припинився. До минулого тижня. Та найстрашніше, що отруйна вода просочується у ґрунт та через свердловини потрапляє до колодязів. Пити її — небезпечно для здоров’я. Микола Миколайович живе біля озера понад сорок років. Чоловік жаліється — як тільки у водойму почали зливати відходи — пити воду зі свердловини стало неможливо. І якщо на вигляд вода не відрізняється від питної — то запах видає каналізацію. В декількох кілометрах від озера на вулиці Червоного Козацтва — помічаємо машини аварійної служби водоканалу. Комунальники розрили величезну яму та відкачують нечистоти. Жителі припускають — ця аварія та забруднення Курячого пов’язані між собою. І додають — підземні комунікації на районі — в жахливому стані. У Департаменті екології міськради запевняють — ситуація із забрудненням Курячого — має багаторічну історію. Виправдовуються: начебто вже неодноразово проводили роботи з розчистки водойми та виявлення незаконних підключень до неї. З масштабами нинішнього забруднення теж ознайомлені. Наразі екологи взяли пробу з водойми, аби визначити наскільки все критично. На запит 11-го каналу нам повідомили — результати стануть відомі вже цієї п«ятниці. І ми про це обов’язково розкажемо.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



