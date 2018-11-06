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Жителі Лівобережного страждають від смороду на озері Куряче Жителі Лівобережного страждають від смороду на озері Куряче

06 ноября 2018 17:29

Через зливовідводи до нього потрапляють каналізаційні стоки. Раніше у водоймі навіть купались та ловили рибу. Зараз це — зона екологічного лиха.

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У Кам’янському мерзнуть дитсадки та школи

06 ноября 2018 17:09

11-й канал продовжує слідкувати за початком опалювального сезону в області. На черзі — Кам’янське. З першого листопада у місті металургів офіційно розпочався опалювальний сезон. Однак сьогодні тепла немає не те що у домівках людей — мерзнуть дитсадки та школи! Керівництво навчальних закладів ледь підтримує мінімальну температуру обігрівачами та влаштовує зарядки, аби розігріти дітей. Лікарні ж знайшли інший вихід — там майже скрізь побудовані власні котельні.

Дитячій садочок у самому центрі Кам’янського. Опалення тут досі — немає. На термометрах температура майже як на дворі. Рятують дітей від холоднечі звичайними обігрівачами, яких ледве вистачає. Керівництво закладу виправдовується — температура у приміщеннях впала за вихідні, і за понеділок групи ще не встигли прогріти. Запевняють — зазвичай там не нижче плюс вісімнадцяти. А це — одна зі шкіл у спальному районі міста. Опаленням тут теж і не пахне. На термометрах у кабінетах трохи більш як п’ятнадцять градусів. Найменших учнів тут теж рятують обігрівачами та рухливими іграми. Керівництво навчального закладу розповідає — наразі через відсутність опалення у школі скорочені уроки та скасована класна система — усі учні не виходять зі своїх кабінетів. Однак такі міри — тимчасові. Адже школа будує власну котельню. Власними котельнями розжилися і у лікарнях. Ось тут, у Кам’янській лікарні швидкої допомоги, опалення ввімкнули рівно першого листопада. А це вже Кам’янська лікарня номер сім. У коридорах — прохолодно. Однак в палатах опалення — є. Головний лікар розповідає — власну котельню тут побудували ще у вісімдесятих. Альтернативні шляхи обігріву шукають і звичайні містяни. Наталія разом з чоловіком вирішила замінити централізоване опалення на електричне. оновлення обійшлося приблизно у двадцять тисяч гривень. Подружжя сподівається — таким чином не тільки не замерзнуть, а й зекономлять. Адже тарифи на опалення — ростуть чи не зі швидкістю світла. За тепло у місті відповідають три установи: комунальне підприємство «Міські тепломережі», ТЕЦ та завод Дніпро-Азот. Перше опалює лівий берег, друге відповідає за центральну частину міста, а третє — невелику частину Південного району. У міськраді виправдовуються — почати опалювальний сезон як і обіцяли — першого листопада — не дають борги. Лише чотириста мільйонів гривень — завинив Нафтогазу головний постачальник тепла — Дніпровська ТЕЦ. Через це газовий монополіст і не дає ліміти підприємству. Однак чиновники обіцяють — до кінця тижня ситуація вирішиться. Окрім цього у міськраді розповіли — наразі місто стає на курс децентралізації опалення. Тобто, за три наступні роки Кам’янське має відмовитись від централізованого та повністю перейти на електричне. Це має розв’язувати одвічну проблему із заборгованістю.

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