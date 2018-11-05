Унікальну скляну скрипку презентував у Дніпрі відомий музикант

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7 ноября 2018 | 03:30
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Жителі Лівобережного страждають від смороду на озері Куряче06 ноября 2018 17:29
Через зливовідводи до нього потрапляють каналізаційні стоки. Раніше у водоймі навіть купались та ловили рибу. Зараз це — зона екологічного лиха.
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