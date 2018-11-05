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Жителі Лівобережного страждають від смороду на озері Куряче Жителі Лівобережного страждають від смороду на озері Куряче

06 ноября 2018 17:29

Через зливовідводи до нього потрапляють каналізаційні стоки. Раніше у водоймі навіть купались та ловили рибу. Зараз це — зона екологічного лиха.

17:43У Дніпрі стартував Мурал-фест
17:39Дніпро впевнено завойовує звання культурної столиці
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У Дніпрі квітне бузок

05 ноября 2018 18:35

Осінь 2018, за спостереженнями метеорологів, може стати найтеплішою за останнє століття. Вона вже дозволила відкласти опалювальний сезон і трохи зекономити, а ще й подарувала яскраві барви й незабутні враження. Дніпряни ще можуть намилуватися останнім теплими днями. Глибока осінь, початок листопада — але ось… Квітне бузок. Тендітні суцвіття поодинокі й майже не мають свого характерного аромату. Але ж як вони радують! Звістка про те, що у дворах багатоповерхівок на проспекті Калнишевського зацвіли весняні квіти — миттю поширилася. Подив тим більший, що лише бузком диво не обмежилося. Вишенька наприкінці осені розщедрилася на кілька квіточок. А поряд цвіте чубушник. ЗазвИчай цей кущ рясно прикрашається квітами всередині травня — і аж ніяк не в листопаді. Що ж відбувається з рослинами цього року? То тепла й щедра на вологу осінь — каже метеоролог. Жовтень видався надзвичайний, з майже літніми температурами. Чи матиме таке цвітіння рослин наслідки — питання, що хвилює селян. Бо є побоювання, що наступного літа не дочекаються вишень і яблук. Але оскільки явище не масове, боятися нічого — переконані біологи. Мовляв — то за дуже сприятливих умов спрацював так званий атавістичний механізм. Адже багато рослин в наші широти потрапили з тропіків, де давали кілька врожаїв на рік. А от з озиминою точно все добре. Зазвичай аграрії сіють їх у третю декаду вересня. А завдяки теплому жовтню навіть робили це пізніше. Вологи також було достатньо. Тож, зараз більшість озимих увійшла в стадію кущіння. Теплі дні не можуть не радувати й водночас непокоять — чи не занадто холодно буде потім? Адже багато народних прикмет попереджають, що за теплою осінню йде сніжна й сувора зима. Далекоглядних прогнозів метеорологи поки що не дають, але попереджають — вже наприкінці цього тижня на землю ляже перший морозець.

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