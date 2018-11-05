



«Хто замовив вбивство Каті Гандзюк?" З такими плакатами десятки небайдужих мешканців Дніпра вчора ввечері прийшли під міське управління поліції. У день смерті активістки люди зібралися, аби вшанувати її пам’ять. Подібні акції пройшли у багатьох містах України. Люди прагнули нагадати, що напади на активістів стали звичною справою і не розслідуються належним чином. Нагадаємо: радницю мера Херсона та міську активістку Катерину Гандзюк невідомі облили сірчаною кислотою ще 31-го липня. Весь час дівчина боролася за своє життя, однак медики так і не змогли її врятувати. Винуватців зухвалого нападу й досі не притягнули до відповідальності.

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