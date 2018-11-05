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Жителі Лівобережного страждають від смороду на озері Куряче Жителі Лівобережного страждають від смороду на озері Куряче

06 ноября 2018 17:29

Через зливовідводи до нього потрапляють каналізаційні стоки. Раніше у водоймі навіть купались та ловили рибу. Зараз це — зона екологічного лиха.

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Одинадцять градусів у групах!

05 ноября 2018 18:24

У дитсадку на вулиці Паторжинського і досі холодні батареї — попри автономне опалення та оголошений старт опалювального сезону ще 22-го жовтня. Діти мерзнуть, тож більшість залишається вдома, інших — батьки одягають по-зимвому.

Софія збирає трирічну Варю до садочка як на вуличну прогулянку. Каже: температура в групах тут просто вражає. Яна маленьку Мілану цього року віддала до ясельної групи. Садочок привабив жінку саме обіцяним автономним опаленням. Однак діти й досі сидять у холоді й постійно хворіють. Від холоду у садочку рятуються обігрівачами. Найтепліше зараз у кімнатах ясельної групи. Тут займаються дітки віком від двох до трьох років. Однак підтримувати таку температуру у всіх кімнатах неможливо. Велику кількість одночасно ввімкнених обігрівачів не витримує проводка — електрику просто вибиває. Зі ста дванадцяти вихованців до садочка сьогодні прийшли лише 86 дітей. Їх батьки одягають у найтепліше. Навіть сплять діти добре одягненими. Як пояснює керівництво садочку, минулого року тут побудували власну котельну. Спочатку вона мала знаходитись під контролем департаменту гуманітарної політики, а потім — перейти на баланс до Теплоенерго. Однак цього й досі не сталося. Зараз питанням із теплом в садочку займаються і в Дніпрогазі, і в департаменті гуманітарної політики, і в Теплоенерго. Сьогодні нарешті встановили газовий лічильник, який забрали на повірку ще у вересні. У держпродспоживслужбі у таких випадках радять рятуватися обігрівачами. Однак сімнадцять чи навіть одинадцять градусів у групах дитсадків — далеко за межами санітарних норм. Переходити на вимушені канікули у садочку № 14 не планують. Сподіваються, що опалення їм ввімкнуть протягом найближчих днів.

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