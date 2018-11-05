



Пожежа забрала життя трьох людей В суботу вночі на пожежі загинула родина: батьки та дворічна дитина. За життя ще одного малюка борються лікарі. Все сталось в однокімнатній квартирі п’ятиповерхівки на вулиці Робоча, попередньо — через загоряння електроприладу. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Численні опіки та отруєння продуктами горіння. Нині в обласній дитячій лікарні медики рятують життя маленького хлопчика. Він в реанімації в тяжкому стані. Втім, кажуть лікарі, життю дитини наразі нічого не загрожує. Хлопчик — єдиний хто вижив в пожежі. Пожежа, яка забрала життя цілої родини, трапилась у суботу вночі. Сусіди загиблих кажуть: 33-річний чоловік та його 38-річна дружина — алкоголем не зловживали, а діти були завжди доглянуті. Попередньо, пожежа виникла через загоряння електроприладу. Однокімнатну квартиру охопило полум’я. Дворічний малюк та його батьки задихнулися продуктами горіння. А от 4-річний хлопчик зміг через палаючий коридор добігти до кухні. Рятувальники знайшли його на підлозі — без свідомості. Рятувальники ліквідували пожежу за 10 хвилин. Імовірною причиною загоряння стало закорочення. У квартирі знайшли обуглений роутер. Нині правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії. Вже відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил пожежної безпеки.

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