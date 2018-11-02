





У Дніпрі стартував Мурал-фест 2018 Фестиваль вуличного мистецтва проходить у місті вже вдруге. Цьогоріч фасади багатоповерхівок прикрашатимуть три команди художників — з Кам’янського, Запоріжжя та Києва. У планах створити п’ять муралів в різних куточках Дніпра, а також прикрасити паркан одного з дитячих будинків. Всі роботи проводяться спонсорським коштом. Вже наступного тижня на житломасиві Перемога дніпровці зможуть побачити перший мурал, створений в рамках фестивалю. Наразі робота над ним у самому розпалі. Своїм витвором команда художників з Запоріжжя хоче привернути увагу людей до проблеми заробітчан, що шукають кращого життя в інших країнах.

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