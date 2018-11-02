11 канал
3 ноября 2018 | 16:03

Замість тепла - водоспад зі стелі Замість тепла — водоспад зі стелі

02 ноября 2018 18:20

Мешканці будинку 111 по проспекту Богдана Хмельницького холоди зустрічають по щиколотку у воді. Вранці там стався потоп й вода текла з усіх щілин.
18:23Біонічні протези, паливні датчики та різноманітні ІТ-додатки
18:13Збережи диких птахів — не годуй їх хлібом!
17:11Історія ФК «Дніпро» представлена на унікальній виставці
17:10Понад 600 машин та мотобайків викрали на Дніпропетровщині з початку року
17:03600 іноземців з 30 країн світу стали студентами Дніпропетровської Медакадемії
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У Дніпрі стартував Мурал-фест 2018

У Дніпрі стартував Мурал-фест 2018

02 ноября 2018 18:26

Фестиваль вуличного мистецтва проходить у місті вже вдруге. Цьогоріч фасади багатоповерхівок прикрашатимуть три команди художників — з Кам’янського, Запоріжжя та Києва. У планах створити п’ять муралів в різних куточках Дніпра, а також прикрасити паркан одного з дитячих будинків. Всі роботи проводяться спонсорським коштом. Вже наступного тижня на житломасиві Перемога дніпровці зможуть побачити перший мурал, створений в рамках фестивалю. Наразі робота над ним у самому розпалі. Своїм витвором команда художників з Запоріжжя хоче привернути увагу людей до проблеми заробітчан, що шукають кращого життя в інших країнах.

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