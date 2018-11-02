11 канал
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Замість тепла - водоспад зі стелі Замість тепла — водоспад зі стелі

02 ноября 2018 18:20

Мешканці будинку 111 по проспекту Богдана Хмельницького холоди зустрічають по щиколотку у воді. Вранці там стався потоп й вода текла з усіх щілин.
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Біонічні протези, паливні датчики та різноманітні ІТ-додатки

02 ноября 2018 18:23

Проект Best Invest допомагає власникам найбільш цікавих стартапів почати свій бізнес. Протягом двох місяців приймалися заявки від охочих позмагатися за грошову винагороду та можливість отримати інвестиції для розвитку власного проекту. Фінал та нагородження найкращих буде наприкінці листопада, а от зараз є можливість познайомитися з учасниками. Конкурс проводять вже вдруге. І цього разу надійшло понад 50 заявок від дніпрян, які прагнуть просувати свої креативні проекти. Найбільше з них у IT-сфері, а також аграрного та технічно-промислового сектору. Винахідник з Кривого Рогу Артем Гуляєв, наприклад, презентував біонічні кінцівки. Протези, наче, не поступаються у практичності та функціональності закордонним аналогам. Керувати рукою-протезом, каже, можна за допомогою сили думки. Вже зараз є близько десятка охочих встановити саме такий сучасний протез. Рукою, кажуть розробники, без проблем можна тримати речі вагою до 5 кілограмів та відчувати їх на дотик. А от коштуватиме винахід, трохи менше трьох тисяч доларів. Це у 50 разів дешевше, ніж подібні закордонні аналоги.  Серед інших цікавих цьогорічних проектів — датчик на бензовози. За допомогою нього можна точно підрахувати паливо при транспортуванні. Пристрій, кажуть винахідники, може стати в нагоді для нафтобаз. Ще один цікавий на думку організаторів проект, IT-додаток для господарчих сімейних закупівель. Хто з розробників переможе, стане відомо наприкінці листопада. Кращий розробник отримає грошову винагороду, а його проект розмістять на новоствореній он-лайн платформі для потенційних інвесторів.

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