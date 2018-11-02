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Збережи диких птахів - не годуй їх хлібом! Збережи диких птахів — не годуй їх хлібом!

02 ноября 2018 18:13

Орнітологи запевняють: мучні вироби вкрай шкідливі для пернатих. Хліб наче пластилін забиває стравохід птіха і це неминуче призводить до його повільної смерті.
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Замість тепла — водоспад зі стелі

02 ноября 2018 18:20

Мешканці будинку 111 по проспекту Богдана Хмельницького холоди зустрічають по щиколотку у воді. Вранці там стався потоп й вода текла з усіх щілин. Причина — у трубі, що мала б постачати тепло до оселі. А натомість — наробила лиха. Чому п’ятиповерхівка не готова до початку опалювального сезону з’ясовувала Юлія Кочет. Водоспад наробив лиха й у самому під’їзді. Стіни, сходи, підлога, двері квартир — усе залите водою. Катерина Дмитрівна, що мешкає на другому поверсі, зітхає з полегшенням — її квартира дивом не постраждала. А ось у сусідів з 5 поверху- справжній Армагедон. Вода хлище звідусіль. Люди навіть не встигають її вичерпувати. Мешканці цієї квартири розповідають — з наслідками потопу борються з самого ранку не покладаючи рук. Бо водоспад зі стелі не припиняється ні на хвилину. Мешканці під’їзду викликали аварійну бригаду. Ті приїхали, перекрили вентиль — та на цьому й все. За поясненнями йдемо до Жилсервісу-2. Саме це підприємство обслуговує будинок. Головний інженер відкриває нам очі — мовляв, сталася аварійна ситуація. Мешканці написали заяву до Жилсервісу -2. Тепер причини аварійної ситуації має з’ясувати спеціальна комісія. Для цього треба обстежити і систему, і сам будинок. Тож опалювальний сезон тут у найближчі тижні не розпочнеться. Залишається відкритим і питання, хто відшкодує збитки людям. У Жилсервісі вже завили, що це — не до них.

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