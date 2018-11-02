



Збережи диких птахів — не годуй їх хлібом! Орнітологи запевняють: мучні вироби вкрай шкідливі для пернатих. Хліб наче пластилін забиває стравохід птіха і це неминуче призводить до його повільної смерті. Це стосується голубів, горобців, качок та лебедів — пернатих, яких найчастіше підгодовують жалісливі городяни. Це селезень Павлик. Кілька днів тому волонтери привезли його до ветеринарної клініки. Вага птаха була майже вдвічі менше норми і все через те, що годували його звичайним хлібом. Знайшли пернатого у самому центрі Дніпра — на Січеславській Набережній. Люди звернули увагу на те, що птах кульгає. Вже у ветклініці в селезня діагностували виснаження та критично низьку вагу. Павлику пощастило — він потрапив в руки обізнаних людей. Птах вже набирає вагу. У ветклініці його вилікують, відгодують і випустять на волю. Втім, проблема масова, кажуть спеціалісти. Майже ніхто не знає, що годувати диких птиць хлібом — смертельно небезпечно для пернатих. Наша знімальна група у цьому переконалася. Про те, що хлібобулочні вироби для птахів не просто некорисні, а й небезпечні — люди вперше чують від нас. Втім, у парку ніхто не продає їжу для птахів. Й навіть немає табличок, які б інформували людей, чим можна годувати мешканців озера. Поговорити з адміністрацією парку не вдалося — середина робочого дня, а на місці нікого немає. До речі, інформаційних табличок немає не тільки в парку Глоби, а й в інших зонах відпочинку, де підгодовують птахІв. Тож не диво, що містяни не знають про правила поводження з пернатими. У той самий час орнітологи вже б’ють на сполох. Така недбалість у найближчі роки може призвести до зменшення популяції окремих видів. Саме тих, кого найчастіше пригощають хлібом — качок, лебедів, голубів та горобців. Підгодовувати їх треба, особливо взимку та навесні, втім робити це необхідно правильно.

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