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Історія ФК «Дніпро» представлена на унікальній виставці

Історія ФК «Дніпро» представлена на унікальній виставці

01 ноября 2018 17:11

Історія футбольного клубу «Дніпро» у книгах, фотографіях, програмках матчів, медалях та кубках чемпіонатів. В Історичному музеї відкрилась виставка, присвячена віковому ювілею легендарного клубу. Організаторам вдалось зібрати більше півсотні експонатів, переважно — з приватних колекцій. Є на виставці й унікальні та ексклюзивні речі, які публіка побачить вперше. Найяскравішими сторінками футбольної історії мандрувала і наша знімальна група. На виставці, присвяченій століттю ФК Дніпро, понад 150 унікальних фотографій. На них відображено кожен рік існування команди. З 10-х років минулого століття аж до наших днів. А ще — значки, програмки матчів та повне зібрання клубних медалей сімдесятих-вісімдесятих років. На видному місці — колекція футбольних шарфів. Ось цей, наприклад, унікальний, каже організатор виставки Дмитро Москаленко. Найперший шарф ФК «Дніпро» .1987-й рік. Таких залишилось усього кілька одиниць. З гордістю показує і ігрову форму легендарних футболістів. Її впродовж 30 років зберегли на стадіоні Метеор вболівальники команди. Ось ще одна родзинка виставки-програмка матчу Дніпро-Бенфіка з підписом легендарного Ейсебіо. Більшість експонатів- з приватних колекцій. Вони вперше представлені широкій публіці. Є тут чимало речей і з особистого зібрання відомого футболіста Олександра Лисенка. Він був у складі Дніпра, коли той виграв свій перший чемпіонат у 83-му. Чоловік не приховує емоцій — ця виставка повернула його у славетне минуле. Біля однієї з фотографій не втримує сліз і ось ця жінка. Це донька одного з футболістів, що грали за Дніпро аж у 39-му. Принесла у подарунок книги та фотографії, яких немає у колекціях організатора. Планувалось, що виставка триватиме до 14 листопада. Та через неабиякий інтерес відвідувачів, її вирішили продовжити до 24-го числа.

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