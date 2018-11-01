11 канал
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Субсидії по-новому Субсидії по-новому

01 ноября 2018 16:56

З нового опалювального сезону список тих, хто може претендувати на допомогу від держави, — розширився. Змінилися і деякі умови нарахування самих субсидій.

17:11Історія ФК «Дніпро» представлена на унікальній виставці
17:03600 іноземців з 30 країн світу стали студентами Дніпропетровської Медакадемії
16:59В Придніпровську стартував опалювальний сезон
16:54З Нового мосту прибрали аварійний ліхтарний стовп
18:17В одному з дитсадків Дніпра — холоднеча
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Понад 600 машин та мотобайків викрали на Дніпропетровщині з початку року

Понад 600 машин та мотобайків викрали на Дніпропетровщині з початку року

01 ноября 2018 17:10

У поліції кажуть: найбільшою популярністю користуються вітчизняні марки. Частіше за все крадіжки стаються вночі. Власникам копи радять ставити автомобілі на стоянки з охороною, забирати з машини документи та зачиняти її, навіть якщо вона стоїть в гаражі. Обов’язковим є встановлення одної або навіть декількох протиугінних систем. Якщо ж ваш залізний кінь зник — треба якомога швидше сповістити про це правоохоронців. Хоча наразі розкрита лише третина угонів, що сталися цьогоріч.

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