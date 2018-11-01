



600 іноземців з 30 країн світу стали студентами Дніпропетровської Медакадемії Різні національності, різний менталітет, різна віра. Однак тепер вони члени однієї великої сім’ї. Присягу майбутні медики складали в Аерокосмічному центрі. Шість сотень студентів з усього світу під одних дахом. Тепер вони усі навчаються у Медичній академії. Хусан приїхав до нашої країни за порадою друзів, яким сподобалось тут навчатися. Української поки не знає, однак збирається її вивчити. У медицину пішов не випадково — за сімейною традицією. Хоче стати стоматологом. Блессі студентка п’ятого курсу, прийшла підтримати друзів. Після навчання планує повернутися до рідної Індії і працювати лікарем. Каже: бути медиком там дуже престижно. В Україні дівчина живе вже призвичаїлась. Хоча спочатку було складно й незвично. Хлої приїхала до Дніпра зі Сполучених Штатів. Ні українською, ні російською дівчина не говорить, тож і навчатися буде англійською мовою. Нових студентів вітає ректор академії. Каже: такі церемонії допомагають адаптуватися в нових обставинах та роззнайомитися. Адже занять в іноземних студентів ще не було. Урочисту частину проводять і українською, і англійською. Спочатку дарують студентам їхні перші медичні халати, а також ключ від знань і заліковку. Далі — слухають настанови від самого Гіппократа. А пізніше, знімаючи все на мобільні телефони, юнаки та дівчата насолоджуються завершальною частиною свята. Із радістю підспівують, аплодують та підтримують виступаючих. Заняття у новоспечених студентів почалися одразу після церемонії посвяти. Цього року вперше в академії предмети крім української та англійської викладатимуть ще й французькою.

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