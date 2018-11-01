



В Придніпровську стартував опалювальний сезон Жителі Придніпровська вже тривалий час очікували на завершення ремонту теплотраси. Й навіть взагалі — боялися залишитись без тепла. У міськраді пообіцяли закінчити усі роботи до середини жовтня. Два тижні тому, коли різко похолодало, наша знімальна група вже приїздила на будівельний майданчик — тоді реконструкція була у самому розпалі. Сьогодні ми вирішили перевірити, чи стартував опалювальний сезон в Придніпровську вчасно. Ось так виглядала Придніпровська теплотраса неподалік вулиці Немировича-Данченко ще два тижні тому. Комунальники демонтували старі труби та тільки починали прокладати нові. А до початку опалювального сезону тоді було — усього нічого — тиждень. І люди ризикували залишитись без тепла. Мешканці житломасиву дещо заспокоїлись , коли побачили майже закінчений ремонт. Але не всі. Олександр півжиття працював на Придніпровській ТЕС, тож свої побоювання стосовно якості ремонту теплотраси озвучив. Наразі на об’єкті працює всього дві людини. Чоловіки займаються утепленням труб. Не на камеру розповідають — роботи залишилось на декілька днів. Однак і тут не обійшлося без неприємностей. Хтось вкрав вентиль, за допомогою якого комунальники мають випустити зайве повітря. Тож тепло вже пішло в оселі мешканців Придніпровська. Нагадуємо — якщо найближчі сім днів у вашій квартирі не з’явиться опалення — телефонуйте на гарячу лінію одинадцятого каналу. Контактний номер — на ваших екранах. (0562) 38—95-11

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