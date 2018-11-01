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Субсидії по-новому

01 ноября 2018 16:56

З нового опалювального сезону список тих, хто може претендувати на допомогу від держави, — розширився. Змінилися і деякі умови нарахування самих субсидій. У відповідній постанові Кабміну — майже 15 пунктів. Ми вирішили освітити найбільш значущі моменти. Якщо ж вам потрібно знати про все достеменно — усі подробиці є на сайті Мінсоцполітики. Що ж потрібно знати аби не втратити свій шанс зекономити гроші — нюанси вивчала Юлія Кочет.

Галина Василівна зранку вже — в управлінні соцзахисту Соборного району Дніпра. Прийшла заповнити документи для отримання субсидії. Бідкається — комуналка у зимовий період виливається в захмарну для пенсіонерів суму. Яка вимірюється тИсячами гривень. Тому субсидія — це неабияка допомога. А ось Наталя Борисівна прийшла до управління з надією, що їй пощастить. Торік в опалювальний сезон сім’я не отримувала субсидію — адже їх дохід не дозволяв претендувати на знижку від держави. Попри те, що її рідні працюють — трикімнатна квартира взимку з’їдає левову частку родинного бюджету. Зміни у програмі житлових субсидій- вже у дії. Відтепер на пільги можуть претендувати і власники великого житла. Адже при призначенні субсидії враховується не загальна, а опалювальна площа. Це не більше ста двадцяти квадратних метрів для квартири та не більше двохсот — для приватного будинку. За новими правилами: зекономив — плати менше. Розрахунок простий. Наприклад, розмір обов’язкового платежу за певну послугу — 200 гривень на місяць. Та людина використала її тільки на 120 гривень. Сплатити їй потрібно буде саме цю суму. Розширили і список послуг, на оплату яких також призначається субсидія. Гарна новина і для студентів, що мешкають у гуртожитках. Тепер при нарахуванні субсидії доходи батьків не враховуються. Лише у Соборному районі такі пільги від держави отримують понад три тисячі студентів. До них хоче приєднатися і Марина. Дівчина навчається у місцевому виші. І каже — на стипендію особливо не розгуляєшся. Ще одне нововведення — пільги зможуть отримати й безробітні — та для цього вони мають стояти на обліку у центрі зайнятості. А ось у чорному списку — боржники з аліментів — на них субсидії не розповсюджуються. Винен більш ніж за три місяці — допомоги від держави не чекай! Подбали і про заробітчан, які легально працюють за кордоном. Офіційна довідка, що людина сплачує єдиний соціальний внесок в іншій державі, дає зелене світло для субсидії в Україні. Фахівці вкотре звертають увагу. Людям, які користувалися субсидією — її продовжать автоматично. Нові декларації надавати непотрібно. А ось ті, хто претендує на допомогу нАново, мають уважно заповнювати документи та надавати усю необхідну інформацію. Адже помилка може коштувати вам субсидії.

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