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Через тривалий ремонт школа № 9 стала легкою здобиччю для злодіїв Через тривалий ремонт школа № 9 стала легкою здобиччю для злодіїв

31 октября 2018 17:25

Ремонт, що розтягнувся на півроку. В дев’ятій школі Дніпра у самому центрі міста, у розпал навчального року і досі — катакомби. Один поверх повністю перекритий, спортзала не працює, в їдальні

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В одному з дитсадків Дніпра — холоднеча

31 октября 2018 18:17

Чотирнадцять градусів у яслах! Від осінньої холоднечі потерпає черговий дитячий садочок. Офіційно почати опалювальний сезон міська влада обіцяла ще 22-го жовтня. Утім в дитсадку номер 397, як і в більшості інших, батареї так і залишаються холодними. Як рятують малечу — Владислав Авдієнко продовжить. А зранку, кажуть батьки, температура в яслах дитсадка ледь перевалила за позначку плюс чотирнадцять. У кімнаті довелося вмикати два обігрівачі. Але і це не допомогло — температура протягом дня — нижча за санітарні норми. Батьки дітей обурені. З настанням холодів батареї тут жодного разу не потеплішали. Дітей у садочку доводиться кутати в зимовий одяг. У деяких групах рятуються кондиціонерами. Там, де грошей на встановлення кондиціонера немає, батьки приносять до садочка власні обігрівачі. Але ж це — величезна загроза для дітей. Керівництво стверджує: заклад давно готовий прийняти теплоносій. У КП «Теплоенерго» запевнили: до кінця тижня опалення буде у всіх лікарнях, пологових будинках, школах та дитячих садках Дніпра. Якщо у вас батареї залишатимуться холодними найближчі 7 днів — телефонуйте на гарячу лінію Новин.

КОНТАКТНИЙ НОМЕР  (0562) 38—95-11

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