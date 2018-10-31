



Через тривалий ремонт школа № 9 стала легкою здобиччю для злодіїв Ремонт, що розтягнувся на півроку. В дев’ятій школі Дніпра у самому центрі міста, у розпал навчального року і досі — катакомби. Один поверх повністю перекритий, спортзала не працює, в їдальні готувати для дітей — не має жодної можливості! Ось так провели першу чверть сотні школярів. Ситуацією з довготривалим ремонтом скористалися невідомі — вони, за словами керівництва закладу, систематично проникають в кабінети та розкрадають техніку. А останнього разу поцупили навіть частину меморіалу, встановленого у дворі школи. Марія Курач — з подробицями. Дев’ята школа перед початком навчального року знаходилася під загрозою розформування через ремонт, який не могли закінчити вчасно. Сюди востаннє наша знімальна група приїздила 2 місяці тому. Сьогодні ж рушаємо перевірити, на якій стадії ремонтні роботи зараз, та в яких умовах доводиться вчитися дітям. Як бачимо, ремонт у розпалі. Підрядники працюють над фасадом будівлі, другий поверх для учнів закритий, після завершення — перейдуть до ремонту першого. У спортивній залі також розгардіяш — на перший погляд, тут і кінь не валявся. А учні сидять у кабінетах, тепер вчителі приходять до них. Їдальня до приготування обідів поки що також не придатна. Їжу дітям щоранку привозять із сусідньої школи. В управлінні освіти ж запевняють: проведення капітального ремонту під час навчального року — ситуація виняткова. Однак переходити в інші школи батьки учнів категорично відмовились. Тож терпіти незручності дітям доведеться ще й весь наступний рік. Поки стіни закладу підпирає будівельне риштування, сюди почали навідуватися крадії. Педагоги підозрюють: всередину зловмисники потрапляють через вікна. Однак найбільшим ударом для школи стало викрадення елементів меморіалу, який знаходиться у дворі. У роки Другої Світової на території школи була розташована польова жандармерія. Тут розстріляли півтисячі городян. У кінці шістдесятих років на цьому місці і відкрили меморіал. Правоохоронці тим часом відкрили досудове розслідування. Чи пов’язана між собою низка викрадень стверджувати поки не беруться. Однак вже мають підозрюваних. Попередити крадіжки не змогла навіть охорона школи. У планах керівництва — посилити безпеку дітей, адже ремонт триватиме щонайменше до Нового року.

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