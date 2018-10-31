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В одному з дитсадків Дніпра - холоднеча В одному з дитсадків Дніпра — холоднеча

31 октября 2018 18:17

Чотирнадцять градусів у яслах! Від осінньої холоднечі потерпає черговий дитячий садочок. Офіційно почати опалювальний сезон міська влада обіцяла ще 22-го жовтня.

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У Дніпрі відбудеться великий архітектурний фестиваль

31 октября 2018 16:40

Наступного понеділка у Дніпрі розпочнеться великий архітектурний фестиваль. Протягом тижня більш як сто спеціалістів обмінюватимуться думками щодо планування й розбудови міського простору. В програмі — архітектурні екскурсії, виставки, круглі столи та дискусії. До заходу долучаться й закордонні фахівці. Архітектори з Великобританії, Нідерландів та Словаччини проведуть лекції для всіх, кому цікава урбаністика. Однією з головних подій фестивалю стане воркшоп. Команди архітекторів та студентів працюватимуть над ідеями з облаштування шести локацій у центральній частині Дніпра. Свої напрацювання презентують в суботу — останній день фестивалю. Приєднатися до подій можна в Будинку архітектора та Будівельній академії.

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