



У Дніпрі відбудеться великий архітектурний фестиваль Наступного понеділка у Дніпрі розпочнеться великий архітектурний фестиваль. Протягом тижня більш як сто спеціалістів обмінюватимуться думками щодо планування й розбудови міського простору. В програмі — архітектурні екскурсії, виставки, круглі столи та дискусії. До заходу долучаться й закордонні фахівці. Архітектори з Великобританії, Нідерландів та Словаччини проведуть лекції для всіх, кому цікава урбаністика. Однією з головних подій фестивалю стане воркшоп. Команди архітекторів та студентів працюватимуть над ідеями з облаштування шести локацій у центральній частині Дніпра. Свої напрацювання презентують в суботу — останній день фестивалю. Приєднатися до подій можна в Будинку архітектора та Будівельній академії.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



