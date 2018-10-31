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В одному з дитсадків Дніпра - холоднеча В одному з дитсадків Дніпра — холоднеча

31 октября 2018 18:17

Чотирнадцять градусів у яслах! Від осінньої холоднечі потерпає черговий дитячий садочок. Офіційно почати опалювальний сезон міська влада обіцяла ще 22-го жовтня.

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У Тернівці працівникам ДСНС довелося рятувати корову

31 октября 2018 16:35

Вона потрапила у річку й через обривчасті береги опинилася у пастці. Намагаючись виборсатися з холодної води, бідолашна тварина лише сильніше застрягла у мулі. Власними силами витягти сто кілограмову рогату не вийшло й в хазяїв. Покликали рятувальників. Вони обв’язали корову пожежними рукавами і за допомогою екскаватора нарешті звільнили худобу з водойми. Корова на ім’я Марта повернулася до своїх господарів без значних тілесних ушкоджень.

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