



У Тернівці працівникам ДСНС довелося рятувати корову Вона потрапила у річку й через обривчасті береги опинилася у пастці. Намагаючись виборсатися з холодної води, бідолашна тварина лише сильніше застрягла у мулі. Власними силами витягти сто кілограмову рогату не вийшло й в хазяїв. Покликали рятувальників. Вони обв’язали корову пожежними рукавами і за допомогою екскаватора нарешті звільнили худобу з водойми. Корова на ім’я Марта повернулася до своїх господарів без значних тілесних ушкоджень.

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