Дочекались на новий ліфт

Жителям одного з будинків на Слобожанському проспекті цілий рік доводилось підійматись на верхні поверхи пішки. Адже підйомник ламався чи не щотижня. На диво — комунальники все ж звернули увагу на проблему людей. І об’єкт отримав капітальний ремонт.

Замість старезної кабіни комунальники встановили новий комфортабельний ліфт. Всередині навіть є дзеркало та килимок. Загалом у цьогорічних планах міськради — забезпечити підйомниками двісті сорок п’ять під’їздів. Наразі роботи тривають на дванадцяти об’єктах. Всього у Дніпрі нараховується чотири з половиною тисячі лІфтів. І половина з них вже відпрацювала свій гарантійний термін — двадцять п’ять років.



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