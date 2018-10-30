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120 років виповнюється Дніпропетровській Академії музики імені Михайла Глінки

30 октября 2018 18:33

Великий концерт до великої дати. Один з найстаріших вишів області — Дніпропетровська академія музики імені Михайла Глінки — відзначає сто двадцяту річницю. Зараз в закладі отримують музичну освіту близько тисячі студентів. Академію називають унікальною, бо попри усілякі труднощі вона постійно розвивається. Що й хто цьому сприяє — дивиться у наступному сюжеті.

В академії музики особлива атмосфера, не схожа на ті, що створюються в інших закладах. І здається, що тут навчатися лЕгко. Та це оманливе враження. Опановують гармонію, вивчають багато теорії і працюють фізично. Бо гра на музичному інструменті — це велике навантаження. Зараз академія становить собою майже повний цикл отримання музичної освіти. Наймолодшим учням — чотири рочки! Далі — коледж, який раніше був училищем. Бакалаврів готують численні факультети. Є магістратура, і з наступного року з’явиться аспірантура. Єдина революція вже відбулася, у 2004 році, коли Юрій Новіков, піаніст і досвідчений адміністратор буквально відродив музичний заклад, повернув місту консерваторію. Зараз він каже — дуже важливо було це зробити, щоб не зрадити тих, хто створював і зберігав її сто років тому. Зала концерт-холу академії майже не буває порожньою. Тут завжди щось відбувається — важливе як для студентів-артистів, виконавців-професіоналів так і для дуже різних глядачів. Не ювілей, але кругла дата — каже про цифру 120 ректор академії. Однак виявилося, що саме з цієї дати почалася вся вища освіта в регіоні! Тобто все починалося з музики. І з людей, відданих їй, вважає Тетяна Медведникова. Вона автор багатьох монографій, присвячених видатним музикантам і великого історично-біографічного довІдника. Книга наповнена іменами, документальними свідоцтвами того, як і чим жив музичний навчальний заклад всі свої сто двадцять років.

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