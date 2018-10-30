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В дитсадках та лікарнях холодно В дитсадках та лікарнях холодно

30 октября 2018 18:22

Через довге бабине літо опалювальний сезон затримують. Коли ж нарешті стартує подача тепла?
18:33120 років виповнюється Дніпропетровській Академії музики імені Михайла Глінки
18:29Зміни у програмі житлових субсидій
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Зариблення Каховського водосховища

30 октября 2018 18:30

Днями нікопольські рибалки випустили у Каховське водосховище дві тони мальків коропа та товстолоба. Запаси акваторії поповнили власним коштом. Одна тонна риби активістам обійшлась у 48 тисяч гривень. Фауну акваторії поповнюють останні десять років поспіль. Невдовзі до водосховища завезуть ще 200 тисяч мальків.

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