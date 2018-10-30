



Зміни у програмі житлових субсидій Відтепер на пільги можуть претендувати і власники великого житла. Адже при призначенні субсидії враховується не загальна, а лише опалювальна площа. Це не більше ста двадцяти квадратних метрів для квартири та більше двохсот — для приватного будинку. Торкнулися зміни й заробітчан, які легально працюють за кордоном. Офіційна довідка, що людина сплачує податки в іншій державі, відкриває зелене світло для субсидії в Україні. Перелік країн, з якими є угода, викладений на сайті Мінсоцполітики. Серед нововведень також розширений список послуг, на оплату яких також призначається субсидія.

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