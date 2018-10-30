



Наливали навіть дітям На вулиці Калиновій сьогодні знесли черговий генделик. Місцеві стверджують: в кіоску не тільки продавали спиртне після десятої вечора, а й збували його неповнолітнім. Люди завалили скаргами чиновників — і що з цього вийшло — дивіться далі. У цьому дворі на вулиці Калинова генделик простояв понад п’ятнадцять років. Місцеві активісти неодноразово прохали владу прибрати його, бо вже втомились від нічного галасу. Правдивість скарг перевірила інспекція з благоустрою міста. Під час рейду зафіксували і факти продажу спиртного після 10-тої, і збут алкоголю дітям. Сьогодні до кіоску приїхали з автокраном. МАФ відвезуть до місця зберігання тимчасових споруд. Власники зможуть його забрати, заплативши за демонтаж — близько п’яти сотень гривень за квадратний метр. З початку року це вже сімдесят сьома знесена наливайка. А впродовж цього тижня комунальники планують прибрати з території міста ще 5 алкогольних осередків.

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