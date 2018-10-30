



В дитсадках та лікарнях холодно Через довге бабине літо опалювальний сезон затримують. Коли ж нарешті стартує подача тепла?Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив міністрам активно відстежувати ситуацію із початком опалювального сезону на місцях, а також контролювати процес надання громадянам субсидій на оплату комунальних послуг. У Дніпрі ж, попри обіцянки міськради почати опалювальний сезон ще двадцять другого жовтня — деякі лікарні та навчальні заклади досі в очікуванні. Якщо школи наразі на канікулах — то у дитсадках змушені користуватись електрообігрівачами. Наш Єгор Ромахло вирушив у рейд міськими лікарнями та дошкільними закладами аби дізнатись — які з них вже отримують тепло. На сайті міськради ще дев’ятнадцятого жовтня з’явилося ось таке розпорядження міського голови про початок опалювального сезону. З моменту анонсованого запуску котелень пройшло вже більше тижня. Про відсутність опалення у домівках дніпрян можна ще промовчати — адже наразі середня температура перевищує вісім градусів. Це дозволяє комунальникам поки не подавати тепло. Однак у навчальних та медичних закладах — труби мали б бути гарячими. Це — дитячій садок неподалік проспекту Богдана Хмельницького. І тут досі немає опалення. Підтримують тепло звичайними обігрівачами. Таким чином персоналу вдається підтримувати температуру приміщень у межах — вісімнадцяти — дев’ятнадцяти градусів. Це мінімум, вказаний у санітарних нормах. Також значно допомагає тепла погода, яка тримається останні декілька днів. А це один з садочків неподалік проспекту Поля. Труби тут теж ще холодні. Однак, температура у навчальному закладі тримається на позначці двадцять три градуси. Секрет у сучасному електроопаленні у вигляді галогенових ламп. Вони вмонтовані у стелю кожної з шести груп. Таким чином навіть без подачі централізованого тепла діти забезпечені якісним обігрівом. Наступна зупинка — міська поліклініка номер чотири що на вулиці Панікахи. У коридорах прохолодно. Дискомфорт відчувають і пацієнти медзакладу. Мовляв — іноді можна добряче підмерзнути, очікуючи в черзі до лікаря. Керівництво лікарні не на камеру пояснює — наразі потреби в опалені немає. Буцімто, люди у приміщенні тривалий час не знаходяться, тож і змерзнути не встигають. Мовляв, чим довше не буде тепла — тим менше доведеться платити. А от в обласній дитячій лікарні на Космічній ситуація кардинально відрізняється. Люди тут — на стаціонарі. І без опалення — не обійтись. Пацієнти очікують своєї черги до лікаря без верхнього одягу. Ось вже як тиждень отримали тепло і пацієнти міської лікарні номер шістнадцять на проспекті Богдана Хмельницького. Хоч батареї ще важко назвати гарячими — у палатах комфортно. Тож за тиждень, що минув після офіційного старту опалювального сезону, комунальники тільки частково підключили заклади першої потреби. А що вже казати про звичайні квартири? Особливо коли зовнішні тепломережі виглядають — ось так: Володимир Григорович мешкає на житломасиві Тополя-1 . І вже протягом декількох років переймається жахливим станом термоізоляції на зовнішніх тепломережах. Чоловік стверджує: така ситуація чи не по усьому району. На місцевій котельні кажуть — ремонтувати ізоляцію взагалі — нікому. У міськраді обіцяють — централізоване опалення повноцінно запрацює вже наступного тижня. 11-й канал обов«язково перевірить коли ж почнеться опалювальний сезон. Якщо у вас батареї залишатимуться холодними найближчі 7 днів — телефонуйте на гарячу лінію Новин. (0562) 38—95-11

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