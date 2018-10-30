



Трамвай-вбивця! В Дніпрі на Донецькому шосе під колеса трамваю № 19 потрапили літня жінка та її семирічна онука. Дівчинці вдалось вижити — зараз вона у лікарні. Натомість її бабуся загинула на місці. Яка попередня причина трагедії — дивіться далі в сюжеті. Трагедія сталася вчора о 6-тій вечора на ось цій зупинці 19-го трамваю. Він переїхав п’ятдесяти дев’яти річну жінку та зачепив її онуку. Дівчинку семи років у важкому стані доправили до лікарні. Наразі її стан стабільний — середньої важкості. За фактом дорожньо-транспортної пригоди у поліції вже відкрили кримінальне провадження. Вже відомо, що трамвай зійшов з конвеєра у 95-му році, про це повідомили у департаменті транспорту міськради. Дві тисячі п’ятого його капітально відремонтували. Запевняють: гальма в машини були справні. Чиновники додають: майже весь рухомий склад трамваїв міста вже вичерпав терміни експлуатації, встановлені виробником. Після капремонтів їх подовжили. Наразі ведуть переговори щодо постачання в лізинг відносно нових машин з Європи. Тим часом у міськраді обіцяють фінансову підтримку постраждалій родині.

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