





Кількість дніпрян, що захворіли на ГРВІ, перевалила за три тисячі Найбільше серед них — дітей. Одному з початкових класів міської школи навіть довелося піти на вимушені канікули. Там занедужали понад 40 відсотків учнів. І, хоч випадки грипу поки не зафіксовані, медики радять бути насторожі. Та вакцинуватися — бо то єдиний спосіб вберегтися від небезпечної хвороби. Початок епідемії гострих респіраторних інфекцій фахівці прогнозували ще в жовтні — але на сьогодні кількість захворілих на ГРВІ не перевищує епідемпоріг. А випадків грипу у Дніпрі поки взагалі не зафіксовано. Аби не стати жертвою хвороби, медики вкотре нагадують про профілактику. Цьогоріч нас атакуватимуть три штами грипу: Мічиган, Сингапур та Колорадо, останні два — нові для українців. Найкращий захист кажуть медики — то щеплення. Вакцини вже є в аптеках та приватних клініках. Щоправда, купувати їх більшості містян доведеться самостійно. Безкоштовні вакцини — лише для певної категорії дніпрян. На закупівлю вакцини місто виділило 400 тисяч гривень. Щоправда, поки безкоштовні щеплення не доступні — вони у процесі придбання.

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