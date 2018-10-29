11 канал
30 октября 2018 | 08:51

Черговий скандал з Новим мостом Черговий скандал з Новим мостом

29 октября 2018 18:20

Один з ліхтарних, пофарбованих стовпів на вже відремонтованій частині — похилився у бік дороги.

18:28 У шкільних котлетах м’ясо є
18:24На Лівобережному-2 вода буквально заливає двори.
18:23Вбивали, відрізали вуха, а трупи закопували на подвір’ї
17:41Як вижити без води у двадцять першому сторіччі?
17:52На Дніпропетровщині стартували військово-спортивні ігри «Сталева міць»
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Кількість дніпрян, що захворіли на ГРВІ, перевалила за три тисячі

Кількість дніпрян, що захворіли на ГРВІ, перевалила за три тисячі

29 октября 2018 18:29

Найбільше серед них — дітей. Одному з початкових класів міської школи навіть довелося піти на вимушені канікули. Там занедужали понад 40 відсотків учнів. І, хоч випадки грипу поки не зафіксовані, медики радять бути насторожі. Та вакцинуватися — бо то єдиний спосіб вберегтися від небезпечної хвороби. Початок епідемії гострих респіраторних інфекцій фахівці прогнозували ще в жовтні — але на сьогодні кількість захворілих на ГРВІ не перевищує епідемпоріг. А випадків грипу у Дніпрі поки взагалі не зафіксовано. Аби не стати жертвою хвороби, медики вкотре нагадують про профілактику. Цьогоріч нас атакуватимуть три штами грипу: Мічиган, Сингапур та Колорадо, останні два — нові для українців. Найкращий захист кажуть медики — то щеплення. Вакцини вже є в аптеках та приватних клініках. Щоправда, купувати їх більшості містян доведеться самостійно. Безкоштовні вакцини — лише для певної категорії дніпрян. На закупівлю вакцини місто виділило 400 тисяч гривень. Щоправда, поки безкоштовні щеплення не доступні — вони у процесі придбання.

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