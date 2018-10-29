





У шкільних котлетах м’ясо є А ковбасні вироби складають тільки 10% від кількості усіх м’ясопродуктів. запевняють представники компанії, яка забезпечує гарячим харчуванням школи та дитсадки міста. Меню, кажуть фахівці, затверджують щороку, а от працюють за старими рецептурами. Вони узгоджені ще наприкінці вісімдесятих. Продегустувати шкільні страви запропонували журналістам. Ті у презентованих обідах недоліків не знайшли. Але виявили бажання перевірити страви безпосередньо у навчальних закладах, завітавши до першої ліпшої школи без попередження. Якщо ж у батьків є питання щодо якості шкільного харчування, можна звертатися на «гарячу лінію» міськради Дніпра за телефоном 097—001-12—01.

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