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Черговий скандал з Новим мостом Черговий скандал з Новим мостом

29 октября 2018 18:20

Один з ліхтарних, пофарбованих стовпів на вже відремонтованій частині — похилився у бік дороги.

18:29Кількість дніпрян, що захворіли на ГРВІ, перевалила за три тисячі
18:28 У шкільних котлетах м’ясо є
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17:41Як вижити без води у двадцять першому сторіччі?
17:52На Дніпропетровщині стартували військово-спортивні ігри «Сталева міць»
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На Лівобережному-2 вода буквально заливає двори.

На Лівобережному-2 вода буквально заливає двори.

29 октября 2018 18:24

Звичайнісінький дощ зазвичай перетворюється на стихійне лихо. Територію навколо будинків затоплює, і вода стоїть там ледь не постійно. Однак ні влада, ні комунальники допомагати не поспішають. З обуреними мешканцями спілкувалася наша Марія Курач.  Неначе водяним ровом оточений будинок на вулиці Терещенківській, 25. Двір з усіх боків зустрічає калюжами. Востаннє дощ у Дніпрі був минулого тижня. У всьому місті його сліди вже зникли, однак тут він наче щойно закінчився. І так — щоразу. Когда выпадают дожди сильные, то у нас заливает полностью всю территорию. То есть пройти невозможно ни с какой стороны. Максимум каким-никаким образом понад домом. А до всього, ще й регулярно прориває каналізацію й труби. Тож людям періодично доводиться долати ріки нечистот. Це відео зняли мешканці після нещодавнього дощу. Окрім того, що до під«їздів не підступитися, вода потрапляє всередину будівель і поступово їх підтоплює. Мешканці всерйоз бояться за своє житло. Причина водяного колапсу у відсутності тут системи водовідведення. Воді просто нема куди діватися. Мешканці регулярно звертаються до комунальників та місцевої влади, однак тим до проблеми людей байдуже.  А ми рушаємо до житлосервісу, який обслуговує цю адресу. Однак там розводять руками, мовляв, затоплені двори — не наша проблема.  І ми таки звертаємось до «Водоканалу», однак марно. У «Дніпроводоканалі» коментувати ситуацію не стали. Після тривалого очікування нам повідомили: «Керівництва на місці немає, тож і відповідати на питання нема кому». А тим часом сезон дощів тільки розпочинається. Незабаром двір перетвориться на суцільну річку, а далі — на ковзанку. Люди вже не знають, що повинно статися, аби на їхню проблему звернули увагу.

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