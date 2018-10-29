





Вбивали, відрізали вуха, а трупи закопували на подвір’ї Моторошні злочини у Кривому Розі — там за підозрою у скоєнні п’яти вбивств правоохоронці затримали двох чоловіків. Про це повідомив один з керівників Нацполіції на своїй сторінці у Фейсбук. Кілька днів тому поліцейські виявили перше тіло, воно було закопане у теплиці. В ході розслідування на території домоволодіння знайшли й інші людські останки. Правоохоронці встановили підозрюваних — це громадЯнин Російської Федерації, та мешканець Кривого Рогу — раніше судимий за тяжкі злочини. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі правоохоронці ідентифікували лише одного вбитого. Ним виявився молодий чоловік, безвісти зниклий ще у червні. Особи ще чотирьох — встановлюються.

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